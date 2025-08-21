Скільки зрадників викрили на Харківщині за пів року – прокуратура
Про результати роботи правоохоронців за перше півріччя 2025 року розповів керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров під час сесії облради.
На Харківщині прокурори ведуть понад 29 тисяч кримінальних проваджень, 99% з яких стосуються воєнних злочинів. 49 особам повідомлено про підозру, до суду направлено 13 обвинувальних актів щодо 30 осіб, два вироки засудили чотирьох людей.
🔹 Боротьба з державними зрадниками та колаборантами. За 6 місяців повідомлено про підозру 196 особам, серед них: 78 — за колабораційну діяльність; 32 — за державну зраду; 1 — за пособництво державі-агресору; 20 — за «коригування вогню». Стосовно 201 особи прокурори вже передали обвинувальні акти до суду. Вироки отримали 87 осіб.
🔹 Організовані злочинні угрупування. У регіоні їх викрито 20. Направлено 16 обвинувальних актів стосовно 75 осіб. Збитки перевищують 26 млн гривень. Злочини стосувалися нацбезпеки, корупції, кіберзлочинності, незаконного збуту наркотиків, виготовлення підакцизних товарів, порубки лісу, злочинів у паливно-енергетичній сфері.
🔹 Охорона навколишнього природного середовища. До суду передано 41 обвинувальний акт стосовно 54 осіб. Збитки сягають понад 15 млн гривень. Також подано позови в інтересах держави на загальну суму майже 4 млн гривень. Судами вже задоволено 18 позовів на 1,5 млн гривень. Виконані рішення дозволили повернути близько 8 млн грн.
🔹 Захист інтересів дітей та протидія насильству. Розпочато 17 кримінальних проваджень з питань використання бюджетних коштів у сфері охорони дитинства, до суду направлено 9 обвинувальних актів на суму збитків понад 15 млн гривень.
🔹 Представництво інтересів держави в суді. Відкрито провадження за позовами прокурорів на 475 млн грн, задоволено більше 100 позовних заяв на суму понад 388 млн гривень. Попереджено незаконне використання бюджетних коштів у сумі 1,6 млрд грн, повернуто 477 гектарів земель.
