Сегодня 22 августа: какой праздник и день в истории

22 августа 2004 года из музея в норвежском Осло похитили картины Эдварда Мунка. В 1991-м в этот день президиум Верховной Рады УССР назначил на 24 августа историческое заседание Рады, на нем провозгласят Независимость Украины. В этот день также арестовали членов ГКЧП. А 22 августа 1992 года президент УНР в изгнании Николай Плавьюк передал Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики. В 1864-м подписали первую из Женевских конвенций. В 1485-м произошла решающая битва Войны Алой и Белой розы в Англии.

Праздники и памятные даты 22 августа

22 августа в Украине – День памяти погибших правоохранителей.

В мире – Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений.

Также сегодня: Всемирный день фольклора, День «Отведите свою кошку к ветеринару», Всемирный день нарцисса (четвертая пятница августа), День зубной феи (отмечают дважды в год – 22 августа и 28 февраля), Всемирный день растительного молока, Всемирный день риса Джолоф.

22 августа в истории

22 августа 1485 года произошло решающее сражение Войны Алой и Белой розы в Англии — битва при Босворте. Подробнее.

22 августа 1864 года завершился конгресс о признании нейтралитета обществ, оказывающих медицинскую помощь на войне раненым и больным. По его результатам представители 12 стран подписали первую из Женевских конвенций. Подробнее.

22 августа 1976 года совершил посадку на Земле аппарат автоматической станции «Луна-24» — последней станции, которую на Луну запускал СССР. Подробнее.

22 августа 1991 года в Киеве состоялось заседание президиума Верховной Рады УССР. Там согласовали созыв внеочередной сессии Верховной Рады – 24 августа. Документы для сессии, которая провозгласит Независимость Украины, готовила группа депутатов во главе с Иваном Плющом.

22 августа 1991 года в Москве арестовали членов ГКЧП. Подробнее.

22 августа 1992 года последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк во время торжественного заседания Верховной Рады сложил полномочия Государственного центра УНР, и признал провозглашенную 24 августа 1991 года независимую Украину правопреемницей УНР. Подробнее.

22 августа 2004 года из музея в норвежском Осло похитили картины Эдварда Мунка «Крик» и «Мадонна». Ограбление было дерзким – посреди дня в здание ворвались двое в масках и угрожали персоналу оружием. Держа музейных сотрудников на прицеле, грабители сняли со стены картины и быстро убежали, сев в ожидавшую на улице машину. В момент ограбления в музее было полно посетителей, поэтому свидетелей происшествия было предостаточно.

«Вся норвежская полиция разыскивает преступников. Украденные картины оценивают в десятки миллионов евро», — сообщало тогда «Радио Свобода».

За возврат картин назначили вознаграждение в размере 163 000 фунтов стерлингов (около 220 тыс. долларов США). Но при всех приложенных усилиях найти картины удалось лишь через два года после похищения.

«В течение двух лет «Крик» считался пропавшим без вести, после того как в 2004 году вооруженные грабители жестоко сорвали его со стены музея и бросили в ожидающий фургон. В 2006 году картину вернули в музей, где реставраторы с нетерпением ждали, чтобы исследовать ее состояние», – сообщает сайт Музея Мунка в Осло.

Со временем директор Музея Мунка Ингебьорг Юдсти сообщила, что состояние картин гораздо лучше, чем ожидалось, а те повреждения, которые есть, можно исправить. Полиция не обнародовала детали операции, которую провела для спасения картин. Издание «The Guardian» информировало, что еще до того, как похищенные шедевры нашли, троих мужчин осудили за участие в ограблении музея. Они получили сроки от четырех до восьми лет заключения.

Церковный праздник 22 августа

22 августа чтят память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и других. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 августа пошел дождь, то будет дождить до конца месяца.

Сильный ветер – к частым непогодам зимой.

Тихая погода 22 августа – к поздней осени.

Какой день 22 августа – таким будет февраль.

Что нельзя делать 22 августа

Если день пасмурный, то нельзя работать в поле и на огороде.

Также в плохую погоду нельзя открывать двери и окна.

Женщинам нельзя готовить.