Сьогодні 22 серпня: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 22 серпня

22 серпня в Україні – День пам’яті загиблих правоохоронців.

У світі – Міжнародний день поминання людей, що стали жертвами насильства з причини їх релігії або переконань.

Також сьогодні: Всесвітній день фольклору, День “Відведіть свою кішку до ветеринара”, Всесвітній день нарциса (четверта п’ятниця серпня), День зубної феї (відзначають двічі на рік – 22 серпня та 28 лютого), Всесвітній день рослинного молока, Всесвітній день рису Джолоф.

22 серпня в історії

22 серпня 1485 року відбулася вирішальна битва Війни Червоної та Білої троянд в Англії – битва при Босворті. Докладніше.

22 серпня 1864 року завершився конгрес щодо визнання нейтралітету за товариствами, які надають медичну допомогу на війні пораненим та хворим. За його результатами представники 12 країн підписали першу з Женевських конвенцій. Докладніше.

22 серпня 1976 року здійснив посадку на Землі апарат автоматичної станції “Луна-24” – останньої станції, яку на Місяць запускав СРСР. Докладніше.

22 серпня 1991 року в Києві відбулося засідання президії Верховної Ради УРСР. Там узгодили скликання позачергової сесії Верховної Ради – 24 серпня. Документи для сесії, що проголосить Незалежність України, готувала група депутатів на чолі з Іваном Плющем.

22 серпня 1991 року в Москві заарештували членів “ГКЧП”. Докладніше.

22 серпня 1992 року останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк під час урочистого засідання Верховної Ради склав повноваження Державного центру УНР та визнав проголошену 24 серпня 1991 року незалежну Україну правонаступницею УНР. Докладніше.

22 серпня 2004 року з музею в норвезькому Осло викрали картини Едварда Мунка “Крик” і “Мадонна”. Пограбування було зухвалим – посеред дня до будівлі увірвалися двоє в масках та погрожували персоналу зброєю. Тримаючи музейних співробітників на прицілі, грабіжники зняли зі стіни картини та швидко втекли, сівши в машину, що чекала на вулиці. У момент пограбування в музеї було повно відвідувачів, тому свідків події було достатньо.

“Уся норвезька поліція розшукує злочинців. Викрадені картини оцінюються десятками мільйонів євро”, – повідомляло тоді “Радіо Свобода”.

За повернення картин призначили винагороду у розмірі 163 тисячі фунтів стерлінгів (близько 220 тис. доларів США). Але за всіх докладених зусиль знайти картини вдалося лише через два роки після викрадення.

“Протягом двох років “Крик” вважався зниклим безвісти після того, як у 2004 році озброєні грабіжники жорстоко зірвали його зі стіни музею та кинули у фургон, що чекав. У 2006 році картину повернули до музею, де реставратори з нетерпінням чекали, щоб дослідити її стан”, – повідомляє сайт Музею Мунка в Осло.

Згодом директор Музею Мунка Інгебьорг Юдсті повідомила, що стан картин набагато кращий, ніж очікувалося, а ті пошкодження, які є, можна виправити. Поліція не оприлюднила деталей операції, яку провела для порятунку картин. Видання The Guardian інформувало, що ще до того, як викрадені шедеври знайшли, трьох чоловіків засудили за участь у пограбуванні музею. Вони отримали строки від чотирьох до восьми років ув’язнення.

Церковне свято 22 серпня

22 серпня вшановують пам’ять мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепiя (Боголiпа), Акиндина, Северiана та інших. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 серпня пішов дощ, то дощитиме до кінця місяця.

Сильний вітер – до частих негод узимку.

Тиха погода 22 серпня – до пізньої осені.

Який день 22 серпня – таким буде лютий.

Що не можна робити 22 серпня

Якщо день похмурий, то не можна працювати в полі та на городі.

Також у погану погоду не можна відкривати двері та вікна.

Жінкам не можна готувати.