На Салтовке мужчина избил товарища и оставил его умирать – полиция
В Харькове задержали мужчину, который, по данным следствия, до смерти избил своего знакомого и сбежал.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: в Салтовском районе 79-летнего мужчину родные обнаружили мертвым у себя в квартире. Он три дня подряд не отвечал на телефонные звонки, что и вызывало беспокойство.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 48-летний харьковчанин.
«Предварительно, 79-летний мужчина пригласил к себе домой товарища. В ходе распития алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку. Нападающий кулаками и ногами нанес несколько ударов потерпевшему, в результате которых он получил травматический шок, множественные переломы», — выяснили в полиции.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Мужчине готовятся избрать меру пресечения.
Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 15:30
