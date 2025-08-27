Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

На Салтовке мужчина избил товарища и оставил его умирать – полиция

Общество 15:30   27.08.2025
Виктория Яковенко
На Салтовке мужчина избил товарища и оставил его умирать – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове задержали мужчину, который, по данным следствия, до смерти избил своего знакомого и сбежал.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: в Салтовском районе 79-летнего мужчину родные обнаружили мертвым у себя в квартире. Он три дня подряд не отвечал на телефонные звонки, что и вызывало беспокойство.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 48-летний харьковчанин.

«Предварительно, 79-летний мужчина пригласил к себе домой товарища. В ходе распития алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку. Нападающий кулаками и ногами нанес несколько ударов потерпевшему, в результате которых он получил травматический шок, множественные переломы», — выяснили в полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Мужчине готовятся избрать меру пресечения.

Читайте также: Кричащее преступление в морге в Чугуеве: медсестру могут выпустить под залог

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
26.08.2025, 15:23
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
27.08.2025, 12:34
В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области
В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области
26.08.2025, 18:01
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
27.08.2025, 06:00
На Харьковщине в четверг перекроют трассу: где и как объехать (схема)
На Харьковщине в четверг перекроют трассу: где и как объехать (схема)
27.08.2025, 16:50

Новости по теме:

10:57
Мальчик сам позвонил копам и сообщил, что дед его избивает – ребенка забрали
14:09
В Харькове пьяный мужчина избил мать – полиция открыла производство
16:12
НПУ: на Харьковщине мужчина кулаками избил свою мать, женщина – в больнице
13:48
На Харьковщине сын до смерти избил пожилую мать – полиция задержала мужчину
13:18
В День Валентина мужчина избил прутом любимую на Харьковщине – полиция

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На Салтовке мужчина избил товарища и оставил его умирать – полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали мужчину, который, по данным следствия, до смерти избил своего знакомого и сбежал.".