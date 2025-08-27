На Салтівці чоловік побив товариша та залишив його помирати – поліція

У Харкові затримали чоловіка, який, за даними слідства, до смерті побив свого знайомого та втік.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: у салтівському районі 79-річного чоловіка рідні знайшли мертвим у себе у квартирі. Він три дні поспіль не відповідав на телефонні дзвінки, що і викликало занепокоєння.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 48-річний харків’янин.

«Попередньо, 79-річний чоловік запросив до себе додому товариша. У ході розпиття алкогольних напоїв у них виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник кулаками та ногами завдав декілька ударів потерпілому, унаслідок яких він отримав травматичний шок, множинні переломи», – з’ясували у поліції.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.

Наразі чоловіку готуються обрати запобіжний захід.