На Салтівці чоловік побив товариша та залишив його помирати – поліція
У Харкові затримали чоловіка, який, за даними слідства, до смерті побив свого знайомого та втік.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: у салтівському районі 79-річного чоловіка рідні знайшли мертвим у себе у квартирі. Він три дні поспіль не відповідав на телефонні дзвінки, що і викликало занепокоєння.
Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 48-річний харків’янин.
«Попередньо, 79-річний чоловік запросив до себе додому товариша. У ході розпиття алкогольних напоїв у них виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник кулаками та ногами завдав декілька ударів потерпілому, унаслідок яких він отримав травматичний шок, множинні переломи», – з’ясували у поліції.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.
Наразі чоловіку готуються обрати запобіжний захід.
27 Серпня 2025 в 15:30
