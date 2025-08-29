Live
Трамваи не будут курсировать шесть дней по одной из улиц Харькова

Транспорт 20:36   29.08.2025
Оксана Якушко
Трамваи не будут курсировать шесть дней по одной из улиц Харькова Фото: Харьковский горсовет

Трамваи №12, 20 временно изменят маршруты, а трамвай №1 не будет ходить на ул. Евгения Котляра с 9:00 до 17:00 с 1 по 6 сентября, сообщает Харьковский горсовет.

Движение трамваев ограничат на ул. Евгения Котляра на участке от ул. Благовещенской до ул. Большой Панасовской.

Это связано с асфальтированием в пределах трамвайного пути.

В этот период трамваи будут ходить по следующему маршруту:

№12: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Мироносицкая – ул. Николая Хвылевого – ул. Тринклера – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

№20: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка».

Трамвай №1 курсировать не будет.

Автор: Оксана Якушко
