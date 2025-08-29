Трамваи не будут курсировать шесть дней по одной из улиц Харькова
Трамваи №12, 20 временно изменят маршруты, а трамвай №1 не будет ходить на ул. Евгения Котляра с 9:00 до 17:00 с 1 по 6 сентября, сообщает Харьковский горсовет.
Движение трамваев ограничат на ул. Евгения Котляра на участке от ул. Благовещенской до ул. Большой Панасовской.
Это связано с асфальтированием в пределах трамвайного пути.
В этот период трамваи будут ходить по следующему маршруту:
№12: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Мироносицкая – ул. Николая Хвылевого – ул. Тринклера – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;
№20: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосевский – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка».
Трамвай №1 курсировать не будет.
