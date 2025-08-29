Live
Трамваї не курсуватимуть шість днів однією з вулиць Харкова

Транспорт 20:36   29.08.2025
Оксана Якушко
Трамваї не курсуватимуть шість днів однією з вулиць Харкова Фото: Харківська міськрада

Трамваї №12, 20 тимчасово змінять маршрути, а трамвай №1 не ходитиме на вул. Євгена Котляра з 9:00 до 17:00 з 1 по 6 вересня, повідомляє Харківська міськрада.

Рух трамваїв обмежать на вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської.

Це пов’язано з асфальтуванням у межах трамвайного шляху.

У цей період трамваї ходитимуть наступним маршрутом:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

Трамвай №1 не курсуватиме.

Автор: Оксана Якушко
