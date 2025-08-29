Трамваї не курсуватимуть шість днів однією з вулиць Харкова
Трамваї №12, 20 тимчасово змінять маршрути, а трамвай №1 не ходитиме на вул. Євгена Котляра з 9:00 до 17:00 з 1 по 6 вересня, повідомляє Харківська міськрада.
Рух трамваїв обмежать на вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської.
Це пов’язано з асфальтуванням у межах трамвайного шляху.
У цей період трамваї ходитимуть наступним маршрутом:
№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;
№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».
Трамвай №1 не курсуватиме.
Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Трамваї не курсуватимуть шість днів однією з вулиць Харкова»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 20:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №12, 20 тимчасово змінять маршрути, а трамвай №1 не ходитиме на вул. Євгена Котляра з 9:00 до 17:00 з 1 по 6 вересня, повідомляє Харківська міськрада.".