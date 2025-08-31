Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

В утренней сводке 31 августа Генштаб сообщил о многочисленных российских штурмах на севере области, а также — под Купянском.

«На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка и в сторону Нововасильевки. На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск», — проинформировали в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 30 атак. А в целом на фронте — 182.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и два склада боеприпасов противника», — отметили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.