Live
  • Вс 31.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Фронт 08:15   31.08.2025
Оксана Горун
Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

В утренней сводке 31 августа Генштаб сообщил о многочисленных российских штурмах на севере области, а также — под Купянском.

«На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка и в сторону Нововасильевки. На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск», — проинформировали в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 30 атак. А в целом на фронте — 182.

Читайте также: ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и два склада боеприпасов противника», — отметили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 31 августа: атаки БпЛА, 20 боев за сутки
Новости Харькова — главное 31 августа: атаки БпЛА, 20 боев за сутки
31.08.2025, 08:35
Десяток беспилотников атаковал Харьковщину за сутки: данные Синегубова
Десяток беспилотников атаковал Харьковщину за сутки: данные Синегубова
31.08.2025, 08:31
Чем заняты воспитатели детсадов Харькова, закрытых из-за вторжения РФ
Чем заняты воспитатели детсадов Харькова, закрытых из-за вторжения РФ
31.08.2025, 07:43
Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории
31.08.2025, 06:00
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
30.08.2025, 20:45
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
31.08.2025, 09:42

Новости по теме:

08:15
Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
12:31
Ситуация остается сложной – ОТГВ «Харьков» о сутках и потерях врага
13:12
Синегубов встретился с военными на Купянщине: о чем говорили (фото)
06:00
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
16:48
Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 31 августа Генштаб сообщил о многочисленных российских штурмах на севере области, а также — под Купянском".