Двадцять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 31 серпня Генштаб повідомив про численні російські штурми на півночі області, а також – під Куп’янськом.
“На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ”, – поінформували в ГШ.
На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку було 30 атак. А загалом на фронті – 182.
Читайте також: ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State
“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника”, – зазначили в ГШ.
Генштаб поновив дані про втрати ворога.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двадцять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 31 серпня Генштаб повідомив про численні російські штурми на півночі області, а також – під Куп’янськом".