Двадцять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 31 серпня Генштаб повідомив про численні російські штурми на півночі області, а також – під Куп’янськом.

“На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ”, – поінформували в ГШ.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку було 30 атак. А загалом на фронті – 182.

“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника”, – зазначили в ГШ.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.