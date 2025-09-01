Live
Генштаб: до 20 возросло количество боев на Харьковщине

Украина 08:38   01.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, где пытался прорваться враг в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали десять атак россиян около Глубокого и Волчанска.

Еще десять штурмов украинские защитники отбили на Купянском направлении возле Синьковки, Степной Новоселовки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5 780 обстрелов, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 780 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие:

Читайте также: РФ вновь заявила о «победах» на севере области – что говорят в ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
