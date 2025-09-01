Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині
Про те, де намагався прорватися ворог у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували десять атак росіян біля Глибокого та Вовчанська.
Ще десять штурмів українські захисники відбили на Куп’янському напрямку біля Синьківки, Степової Новоселівки та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 780 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.
Втрати ЗС РФ такі:
Читайте також: РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що говорять в ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 08:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де намагався прорватися ворог у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".