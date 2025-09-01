Live
  • Пн 01.09.2025
Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині

Україна 08:38   01.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, де намагався прорватися ворог у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували десять атак росіян біля Глибокого та Вовчанська.

Ще десять штурмів українські захисники відбили на Куп’янському напрямку біля Синьківки, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 780 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі:

Читайте також: РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що говорять в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
