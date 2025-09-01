РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що кажуть в ISW
У зведенні 1 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію на фронті Харківської області.
Насамперед експерти спростували інформацію росіян про їхні нібито успіхи на Південно-Слобожанському напрямку.
“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на 100 метрів вздовж південного (лівого) берега річки Вовча в межах Вовчанська та на 500-600 метрів у лісах на захід від Синельникового (обидва на північний схід від міста Харків)”, – уточнили в Інституті вивчення.
Безрезультатними залишилися штурми ЗС РФ і на інших напрямках у Харківській області. Так ворог марно намагався штурмувати позиції українських захисників на Куп’янщині. Атаки зафіксували біля Куп’янська, Кам’янки, Синьківки, Кросного Першого, Петропавлівки та Соболівки.
“30 та 31 серпня російські війська атакували на південний схід від Борової поблизу Дружелюбівки та Ольгівки. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували у напрямку Новомихайлівки”, – додали в ISW.
Читайте також: “Принципова тактична перемога” – ЗСУ та МВА про ситуацію в Куп’янську
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що кажуть в ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 07:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 1 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію на фронті Харківської області. ".