РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що кажуть в ISW

У зведенні 1 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію на фронті Харківської області.

Насамперед експерти спростували інформацію росіян про їхні нібито успіхи на Південно-Слобожанському напрямку.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на 100 метрів вздовж південного (лівого) берега річки Вовча в межах Вовчанська та на 500-600 метрів у лісах на захід від Синельникового (обидва на північний схід від міста Харків)”, – уточнили в Інституті вивчення.

Безрезультатними залишилися штурми ЗС РФ і на інших напрямках у Харківській області. Так ворог марно намагався штурмувати позиції українських захисників на Куп’янщині. Атаки зафіксували біля Куп’янська, Кам’янки, Синьківки, Кросного Першого, Петропавлівки та Соболівки.

“30 та 31 серпня російські війська атакували на південний схід від Борової поблизу Дружелюбівки та Ольгівки. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували у напрямку Новомихайлівки”, – додали в ISW.