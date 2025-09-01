РФ вновь заявила о «победах» на севере области – что говорят в ISW

В сводке 1 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте в Харьковской области.

Прежде всего, эксперты опровергли информацию россиян об их якобы успехах на Южно-Слобожанском направлении.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на 100 метров вдоль южного (левого) берега реки Волчья в пределах Волчанска и на 500-600 метров в лесах к западу от Синельниково (оба к северо-востоку от города Харькова)», – уточнили в Институте изучения войны.

Безрезультатными остались штурмы ВС РФ и на других направлениях в Харьковской области. Так враг безуспешно пытался штурмовать позиции украинских защитников на Купянщине. Атаки зафиксировали возле Купянска, Каменки, Синьковки, Красного Первого, Петропавловки и Соболевки.

«30 и 31 августа российские войска атаковали юго-восточнее Боровой вблизи Дружелюбовки и Ольговки. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в направлении Новомихайловки», – добавили в ISW.