Погибшая и трое пострадавших – результаты обстрелов Харьковщины

О последствиях обстрелов Харьковской области проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 1 сентября.

«В с. Подолы Куриловской громады погибла 51-летняя женщина, пострадал 59-летний мужчина; в с. Нечволодовка Кондрашовской громады пострадал 67-летний мужчина; в г. Купянск пострадал 43-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону «прилетело»:

▪️БпЛА типа «Молния»;

▪️три fpv-дрона;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов в Харьковской области есть следующие разрушения:

– в Харьковском районе поврежден магазин, два частных дома (сел. Слатино), три частных дома (с. Прудянка, с. Любановка);

– в Купянском районе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение (с. Нечволодовка, с. Осиново), автомобиль (с. Подолы).