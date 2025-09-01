Live
Погибшая и трое пострадавших – результаты обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:51   01.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Погибшая и трое пострадавших – результаты обстрелов Харьковщины Фото: ХОВА

О последствиях обстрелов Харьковской области проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 1 сентября.

«В с. Подолы Куриловской громады погибла 51-летняя женщина, пострадал 59-летний мужчина; в с. Нечволодовка Кондрашовской громады пострадал 67-летний мужчина; в г. Купянск пострадал 43-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону «прилетело»:

▪️БпЛА типа «Молния»;

▪️три fpv-дрона;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов в Харьковской области есть следующие разрушения:

в Харьковском районе поврежден магазин, два частных дома (сел. Слатино), три частных дома (с. Прудянка, с. Любановка);

в Купянском районе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение (с. Нечволодовка, с. Осиново), автомобиль (с. Подолы).

Автор: Николь Костенко-Лагутина
