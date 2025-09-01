Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини

Події 08:51   01.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини

Про наслідки обстрілів Харківської області поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов у звіті за 1 вересня.

У с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждав 43-річний чоловік“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону “прилетіло”:

▪️БпЛА типу «Молния»;

▪️три fpv-дрони;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів у Харківській області є такі руйнування:

у Харківському районі пошкоджено магазин, два приватні будинки (сел. Слатине), три приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка);

у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли).

Читайте також: Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Двох дітей врятували з вогню: ранок на Салтівці почався з пожежі (фото)
Двох дітей врятували з вогню: ранок на Салтівці почався з пожежі (фото)
01.09.2025, 09:21
Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини
Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини
01.09.2025, 08:51
Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині
Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині
01.09.2025, 08:38
РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що кажуть в ISW
РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що кажуть в ISW
01.09.2025, 07:49
Новини Харкова — головне 1 вересня: затримали можливого вбивцю Парубія
Новини Харкова — головне 1 вересня: затримали можливого вбивцю Парубія
01.09.2025, 09:59
Горіло підприємство у Харкові, палають ліси на Ізюмщині – подробиці від ДСНС
Горіло підприємство у Харкові, палають ліси на Ізюмщині – подробиці від ДСНС
01.09.2025, 07:30

Новини за темою:

08:31
Десяток безпілотників атакував Харківщину за добу: дані Синєгубова
08:35
Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування
08:17
У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС
09:16
Шість людей поранені, є руйнування – як минула доба на Харківщині
08:53
За добу під удари потрапили вісім населених пунктів області: дані Синєгубова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 08:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів Харківської області поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов у звіті за 1 вересня.".