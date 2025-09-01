Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини

Про наслідки обстрілів Харківської області поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов у звіті за 1 вересня.

“У с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждав 43-річний чоловік“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону “прилетіло”:

▪️БпЛА типу «Молния»;

▪️три fpv-дрони;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів у Харківській області є такі руйнування:

– у Харківському районі пошкоджено магазин, два приватні будинки (сел. Слатине), три приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка);

– у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли).