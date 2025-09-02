Live
Били БпЛА, КАБами и дронами – Синегубов о последствиях «прилетов»

Происшествия 09:04   02.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В результате российских обстрелов на Харьковщине двое раненых, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Оскол Изюмского района получила ожоги и острую реакцию на стресс 64-летняя женщина; в с. Подобовка Купянского района пострадал 74-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило следующие вооружение:

▪️шесть БпЛА типа «Герань-2»;

▪️три fpv-дрона;

▪️КАБ;

▪️БпЛА (тип устанавливается).

Из-за атак на Харьковщине повреждено:

«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка), два дома (с. Приколотное), два дома (с. Боровское), в Богодуховском районе повреждены хозяйственные постройки, частный дом и частично энергосети (с. Ивашки)», – отметил начальник ХОВА.

Также в Слатино горела трава, а в Изюмском районе повреждены семь частных домов, хозпостройка, админздание.

Читайте также: Генштаб: враг активизировался на Купянщине, за сутки – 14 боев

Автор: Николь Костенко-Лагутина
