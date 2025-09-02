Били БпЛА, КАБами и дронами – Синегубов о последствиях «прилетов»
В результате российских обстрелов на Харьковщине двое раненых, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Оскол Изюмского района получила ожоги и острую реакцию на стресс 64-летняя женщина; в с. Подобовка Купянского района пострадал 74-летний мужчина», – пишет Синегубов.
За сутки по региону ударило следующие вооружение:
▪️шесть БпЛА типа «Герань-2»;
▪️три fpv-дрона;
▪️КАБ;
▪️БпЛА (тип устанавливается).
Из-за атак на Харьковщине повреждено:
«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка), два дома (с. Приколотное), два дома (с. Боровское), в Богодуховском районе повреждены хозяйственные постройки, частный дом и частично энергосети (с. Ивашки)», – отметил начальник ХОВА.
Также в Слатино горела трава, а в Изюмском районе повреждены семь частных домов, хозпостройка, админздание.
