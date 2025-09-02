Live
Били БпЛА, КАБами та дронами – Синєгубов про наслідки “прильотів”

Події 09:04   02.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Внаслідок російських обстрілів на Харківщині двоє поранених, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Оскіл Ізюмського району отримала опіки та гостру реакцію на стрес 64-річна жінка; у с. Сподобівка Куп’янського району постраждав 74-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

За добу по регіону вдарило наступне озброєння:

▪️шість БпЛА типу «Герань-2»;

▪️три fpv-дрони;

▪️КАБ;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Через атаки на Харківщині пошкоджено:

“У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), 2 будинки (с. Приколотне), 2 будинки (с. Борівське); у Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки)“, – зазначив начальник ХОВА.

Також у Слатиному горіла трава, а в Ізюмському районі пошкоджені сім приватних будинків, господарська споруда, адмінбудівля.

Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Куп’янщині, за добу – 14 боїв

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
