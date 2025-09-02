Били БпЛА, КАБами та дронами – Синєгубов про наслідки “прильотів”
Внаслідок російських обстрілів на Харківщині двоє поранених, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Оскіл Ізюмського району отримала опіки та гостру реакцію на стрес 64-річна жінка; у с. Сподобівка Куп’янського району постраждав 74-річний чоловік”, – пише Синєгубов.
За добу по регіону вдарило наступне озброєння:
▪️шість БпЛА типу «Герань-2»;
▪️три fpv-дрони;
▪️КАБ;
▪️БпЛА (тип встановлюється).
Через атаки на Харківщині пошкоджено:
“У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), 2 будинки (с. Приколотне), 2 будинки (с. Борівське); у Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки)“, – зазначив начальник ХОВА.
Також у Слатиному горіла трава, а в Ізюмському районі пошкоджені сім приватних будинків, господарська споруда, адмінбудівля.
Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Куп’янщині, за добу – 14 боїв
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Били БпЛА, КАБами та дронами – Синєгубов про наслідки “прильотів”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2025 в 09:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів на Харківщині двоє поранених, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".