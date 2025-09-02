Шесть боев идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Где 2 сентября атаковала армия РФ на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, еще четыре боя продолжаются.
На Купянском направлении враг четыре раза совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. Два боя продолжаются.
«Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 76 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
Напомним, о том, что войска РФ пытаются давить на город Купянск с севера, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он напомнил, что СОУ отбросили россиян от города за трассу. При этом Трегубов заявил, что север Харьковщины пока не находится в приоритете у РФ.
