Шість боїв йдуть на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:47   02.09.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Де 2 вересня атакувала армія РФ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, ще чотири бої тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Два бої тривають.

«Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.  Загалом, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, про те, що війська РФ намагаються тиснути на місто Куп’янськ з півночі, розповів в етері «Суспільне. Студія» спікер ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов. Він нагадав: СОУ відкинули росіян від міста за трасу. При цьому Трегубов заявив, що північ Харківщини наразі не в пріоритеті у РФ.

Читайте також: Удар по багатоповерхівці у серпні: Терехов сумнівається у її відновленні

Автор: Вікторія Яковенко
