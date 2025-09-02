Шість боїв йдуть на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де 2 вересня атакувала армія РФ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, ще чотири бої тривають.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Два бої тривають.
«Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, про те, що війська РФ намагаються тиснути на місто Куп’янськ з півночі, розповів в етері «Суспільне. Студія» спікер ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов. Він нагадав: СОУ відкинули росіян від міста за трасу. При цьому Трегубов заявив, що північ Харківщини наразі не в пріоритеті у РФ.
Читайте також: Удар по багатоповерхівці у серпні: Терехов сумнівається у її відновленні
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шість боїв йдуть на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2025 в 16:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де 2 вересня атакувала армія РФ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".