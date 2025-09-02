Удар по багатоповерхівці у серпні: Терехов сумнівається у її відновленні

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ворожих обстрілів у серпні. Каже: минулий місяць був спокійнішим, ніж червень та липень.

«Втім, навіть у цей період не обійшлося без нових втрат – ще 23 житлові будинки зазнали пошкоджень. І це – на додачу до понад 9 тисяч тих осель харківʼян, які вже постраждали від ворожих обстрілів», – зазначив міський голова.

Окремо він нагадав про цілеспрямований ворожий удар пʼятьма «шахедами» по одній з багатоповерхівок в Індустріальному районі.

«І досі триває технічна експертиза стану будівлі, але вже зараз очевидно, що ймовірність її відновлення вкрай низька», – вважає мер.

Терехов також повідомив, що вже закриті 1078 вікон та відремонтовані чотири покрівлі на обʼєктах, які зазнали руйнацій внаслідок атак.

«Попереду холоди, тому максимально прискорюємося, щоб встигнути завершити до зими якнайбільше відновлювальних робіт та забезпечити людям дах над головою та доступ до всіх комунальних послуг», – заявив Терехов.

Нагадаємо, 18 серпня росіяни вбили сімох людей у Харкові. Серед них – ціла родина: батьки, їхні діти – шістнадцятирічний син і півторарічна донька – та бабуся, яка приїхала в гості до рідних. Вони та інші мешканці будинку в Індустріальному районі загинули внаслідок атаки ударних БпЛА. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив: по багатоповерхівці на світанку вдарили одразу п’ять БпЛА «Герань-2». Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео цих «прильотів». Він наголосив: удар по житловому будинку був цілеспрямованим. П’ять «шахедів» заходили на цивільну ціль з різних боків. Він оголосив 18 серпня днем трауру в Харкові. Постраждали 24 людини. За даними Болвінова, серед постраждалих – п’ятеро дітей і підлітків. Президент України Володимир Зеленський зреагував на трагедію в Харкові, а також смертоносний удар по Запоріжжю, де загинули троє людей. Він назвав удар показовим і цинічним і пов’язав його із зустріччю з президентом США і європейськими лідерами у Вашингтоні. «Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля», – заявив Зеленський і підкреслив, що Росія не має отримати винагороду за цю війну.