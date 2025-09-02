«За кожним з обстрілів – страшні трагедії»: у серпні загинули семеро харків’ян

14 разів ворог атакував Харків у серпні, повідомив мер Ігор Терехов.

Армія РФ в останній місяць літа випустила на місто дев’ять БпЛА типу «Шахед» та чотири «Молнии», а також одну ракету «Іскандер-М».

«Ця статистика виглядає більш-менш спокійною у порівнянні з найгарячішими місяцями, однак практично за кожним з обстрілів – страшні людські трагедії. Загинули семеро харків’ян, серед них – двоє дітей. Ще 56 осіб були поранені, зокрема 11 дітей», – зазначив міський голова.

За даними Терехова, у серпні в Харкові пролунало 187 тривог (172 години 2 хвилини).

Нагадаємо, 18 серпня росіяни вбили сімох людей у Харкові. Серед них – ціла родина: батьки, їхні діти – шістнадцятирічний син і півторарічна донька – та бабуся, яка приїхала в гості до рідних. Вони та інші мешканці будинку в Індустріальному районі загинули внаслідок атаки ударних БпЛА. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив: по багатоповерхівці на світанку вдарили одразу п’ять БпЛА «Герань-2». Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео цих «прильотів». Він наголосив: удар по житловому будинку був цілеспрямованим. П’ять «шахедів» заходили на цивільну ціль з різних боків. Він оголосив 18 серпня днем трауру в Харкові. Постраждали 24 людини. За даними Болвінова, серед постраждалих – п’ятеро дітей і підлітків. Президент України Володимир Зеленський зреагував на трагедію в Харкові, а також смертоносний удар по Запоріжжю, де загинули троє людей. Він назвав удар показовим і цинічним і пов’язав його із зустріччю з президентом США і європейськими лідерами у Вашингтоні. «Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля», – заявив Зеленський і підкреслив, що Росія не має отримати винагороду за цю війну.