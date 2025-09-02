«За каждым обстрелом – страшные трагедии»: в августе погибли семь харьковчан

14 раз враг атаковал Харьков в августе, сообщил мэр Игорь Терехов.

Армия РФ в последний месяц лета выпустила на город девять БпЛА типа «Шахед» и четыре «Молнии», а также одну ракету «Искандер-М».

«Эта статистика выглядит более-менее спокойной по сравнению с самыми жаркими месяцами, однако практически за каждым из обстрелов – страшные человеческие трагедии. Погибли семь харьковчан, среди них двое детей. Еще 56 человек были ранены, в том числе 11 детей», — отметил городской голова.

По данным Терехова, в августе в Харькове прозвучало 187 тревог (172 часа 2 минуты).

Напомним, 18 августа россияне убили семь человек в Харькове. Среди них – целая семья: родители, их дети – шестнадцатилетний сын и полуторагодовалая дочь – и бабушка, которая приехала в гости к родным. Они и другие жители дома в Индустриальном районе погибли в результате атаки ударных БпЛА. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: по многоэтажке с рассветом ударили сразу пять БпЛА «Герань-2». Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео этих прилетов. Он подчеркнул: удар по жилому дому был целенаправленным. Пять «Шахедов» заходили на гражданскую цель с разных сторон. Он объявил 18 августа днем траура в Харькове. Пострадали 24 человека. По данным Болвинова, среди пострадавших – пятеро детей и подростков. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на трагедию в Харькове, а также смертоносный удар по Запорожью, где погибли три человека. Он назвал удар показательным и циничным и увязал его со встречей с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. «Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия», — заявил Зеленский и подчеркнул, что Россия не должна получить вознаграждение за эту войну.