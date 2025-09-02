Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении

Общество 16:12   02.09.2025
Виктория Яковенко
Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении Фото: Владимир Зеленский

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов в августе. Говорит: прошлый месяц был более спокойным, чем июнь и июль.

«Впрочем, даже в этот период не обошлось без новых потерь — еще 23 жилых дома получили повреждения. И это — в дополнение к более чем 9 тысячам тех домов харьковчан, которые уже пострадали от вражеских обстрелов», — отметил городской голова.

Отдельно он напомнил о целенаправленном вражеском ударе пятью «Шахедами» по одной из многоэтажек в Индустриальном районе.

«До сих пор продолжается техническая экспертиза состояния здания, но уже сейчас очевидно, что вероятность ее восстановления крайне низкая», — считает мэр.

Терехов также сообщил, что уже закрыты 1078 окон и отремонтированы четыре кровли на объектах, подвергшихся разрушениям в результате атак.

«Впереди холода, поэтому максимально ускоряемся, чтобы успеть завершить к зиме больше восстановительных работ и обеспечить людям крышу над головой и доступ ко всем коммунальным услугам», — заявил Терехов.

разрушения в Харькове в августе
Фото: Игорь Терехов

Напомним, 18 августа россияне убили семь человек в Харькове. Среди них – целая семья: родители, их дети – шестнадцатилетний сын и полуторагодовалая дочь – и бабушка, которая приехала в гости к родным. Они и другие жители дома в Индустриальном районе погибли в результате атаки ударных БпЛА. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: по многоэтажке с рассветом ударили сразу пять БпЛА «Герань-2». Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео этих прилетов. Он подчеркнул: удар по жилому дому был целенаправленным. Пять «Шахедов» заходили на гражданскую цель с разных сторон. Он объявил 18 августа днем траура в Харькове. Пострадали 24 человека. По данным Болвинова, среди пострадавших – пятеро детей и подростков. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на трагедию в Харькове, а также смертоносный удар по Запорожью, где погибли три человека. Он назвал удар показательным и циничным и увязал его со встречей с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. «Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия», — заявил Зеленский и подчеркнул, что Россия не должна получить вознаграждение за эту войну.

Читайте также: «За каждым обстрелом – страшные трагедии»: в августе погибли семь харьковчан

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
01.09.2025, 14:17
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
02.09.2025, 10:20
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
02.09.2025, 16:15
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
02.09.2025, 11:22
Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении
Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении
02.09.2025, 16:12

Новости по теме:

12:05
«Прилет» КАБа год назад: на каком этапе восстановления многоэтажки в Харькове
20:53
Больше 3400 домов и квартир купили вместо уничтоженного жилья на Харьковщине
13:42
Школа и 13 домов: новые концепции восстановления могут увидеть харьковчане
12:40
Терехов сообщил, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году (видео)
16:18
На восстановлении дома на Салтовке «потеряли» 1,6 млн грн

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов в августе. Говорит: прошлый месяц был более спокойным, чем июнь и июль.".