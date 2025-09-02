Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов в августе. Говорит: прошлый месяц был более спокойным, чем июнь и июль.
«Впрочем, даже в этот период не обошлось без новых потерь — еще 23 жилых дома получили повреждения. И это — в дополнение к более чем 9 тысячам тех домов харьковчан, которые уже пострадали от вражеских обстрелов», — отметил городской голова.
Отдельно он напомнил о целенаправленном вражеском ударе пятью «Шахедами» по одной из многоэтажек в Индустриальном районе.
«До сих пор продолжается техническая экспертиза состояния здания, но уже сейчас очевидно, что вероятность ее восстановления крайне низкая», — считает мэр.
Терехов также сообщил, что уже закрыты 1078 окон и отремонтированы четыре кровли на объектах, подвергшихся разрушениям в результате атак.
«Впереди холода, поэтому максимально ускоряемся, чтобы успеть завершить к зиме больше восстановительных работ и обеспечить людям крышу над головой и доступ ко всем коммунальным услугам», — заявил Терехов.
Напомним, 18 августа россияне убили семь человек в Харькове. Среди них – целая семья: родители, их дети – шестнадцатилетний сын и полуторагодовалая дочь – и бабушка, которая приехала в гости к родным. Они и другие жители дома в Индустриальном районе погибли в результате атаки ударных БпЛА. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: по многоэтажке с рассветом ударили сразу пять БпЛА «Герань-2». Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео этих прилетов. Он подчеркнул: удар по жилому дому был целенаправленным. Пять «Шахедов» заходили на гражданскую цель с разных сторон. Он объявил 18 августа днем траура в Харькове. Пострадали 24 человека. По данным Болвинова, среди пострадавших – пятеро детей и подростков. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на трагедию в Харькове, а также смертоносный удар по Запорожью, где погибли три человека. Он назвал удар показательным и циничным и увязал его со встречей с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. «Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия», — заявил Зеленский и подчеркнул, что Россия не должна получить вознаграждение за эту войну.
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко