Важные дороги отремонтировали на Харьковщине: откуда взяли деньги (фото)

За счет резервного фонда госбюджета в Харьковской области в короткие сроки завершили ремонты стратегически важных дорог.

«Харьковская область получила 796 млн грн из резервного фонда государственного бюджета – это почти треть от его общего объема. Денежные средства были направлены на восстановление прифронтовых и рокадных дорог общей протяженностью 621 км», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники говорят: работы проводились в крайне сложных условиях — в непосредственной близости от линии боев, под обстрелами и угрозой атак беспилотников. Несмотря на это, ремонты завершены в сжатые сроки – в течение 2,5 месяца.

«Восстановленные маршруты обеспечили: должную прифронтовую военную логистику на самых горячих направлениях, надежное сообщение между соседними областями, возможность бесперебойного проезда для эвакуации мирного населения. Благодаря проведенным ремонтам минимум на 60% сократилось время эвакуации раненых из районов ведения боевых действий», — подчеркнули в Службе.