Важные дороги отремонтировали на Харьковщине: откуда взяли деньги (фото)
За счет резервного фонда госбюджета в Харьковской области в короткие сроки завершили ремонты стратегически важных дорог.
«Харьковская область получила 796 млн грн из резервного фонда государственного бюджета – это почти треть от его общего объема. Денежные средства были направлены на восстановление прифронтовых и рокадных дорог общей протяженностью 621 км», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Дорожники говорят: работы проводились в крайне сложных условиях — в непосредственной близости от линии боев, под обстрелами и угрозой атак беспилотников. Несмотря на это, ремонты завершены в сжатые сроки – в течение 2,5 месяца.
«Восстановленные маршруты обеспечили: должную прифронтовую военную логистику на самых горячих направлениях, надежное сообщение между соседними областями, возможность бесперебойного проезда для эвакуации мирного населения. Благодаря проведенным ремонтам минимум на 60% сократилось время эвакуации раненых из районов ведения боевых действий», — подчеркнули в Службе.
Читайте также: Махинации во время ремонта дороги в Валках: дело уже в суде
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Важные дороги отремонтировали на Харьковщине: откуда взяли деньги (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За счет резервного фонда госбюджета в Харьковской области в короткие сроки завершили ремонты стратегически важных дорог.".