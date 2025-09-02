Важливі дороги відремонтували на Харківщині: звідки взяли гроші (фото)
За кошти резервного фонду держбюджету в Харківській області у стислі терміни завершили ремонти стратегічно важливих доріг.
«Харківська область отримала 796 млн грн із резервного фонду державного бюджету – це майже третина від його загального обсягу. Кошти було спрямовано на відновлення прифронтових та рокадних доріг загальною протяжністю 621 км», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Дорожники кажуть: роботи проводили у вкрай складних умовах – у безпосередній близькості до лінії боїв, під обстрілами та загрозою атак безпілотників. Попри це, ремонти завершені у стислі терміни – протягом 2,5 місяців.
«Відновлені маршрути забезпечили: належну прифронтову військову логістику на найгарячіших напрямках, надійне сполучення між сусідніми областями, можливість безперебійного проїзду для евакуації мирного населення. Завдяки проведеним ремонтам щонайменше на 60% скоротився час евакуації поранених із районів ведення бойових дій», – підкреслили у Службі.
