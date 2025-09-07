Дельца, что наварил миллион на фиктивном ремонте больницы, осудят в Харькове

Предпринимателя обвиняют, что он выполнил ремонт больницы «на бумаге», чем нанес бюджету Харькова более 1,3 млн грн ущерба, сообщает областная прокуратура.

В харьковской больнице производили капитальный ремонт приемного отделения. Контролировал его инженер по техническому надзору. И он подписал не проводившиеся акты выполненных работ.

Среди фиктивного ремонта было утепление фасада, герметизация стыков панелей и установка реально не монтируемого оборудования.

На основании этих документов подрядчику перечислили более 1,3 млн. грн. бюджетных средств.

Обвиняемого будут судить в Индустриальном райсуде Харькова.