Дельца, что наварил миллион на фиктивном ремонте больницы, осудят в Харькове
Предпринимателя обвиняют, что он выполнил ремонт больницы «на бумаге», чем нанес бюджету Харькова более 1,3 млн грн ущерба, сообщает областная прокуратура.
В харьковской больнице производили капитальный ремонт приемного отделения. Контролировал его инженер по техническому надзору. И он подписал не проводившиеся акты выполненных работ.
Среди фиктивного ремонта было утепление фасада, герметизация стыков панелей и установка реально не монтируемого оборудования.
На основании этих документов подрядчику перечислили более 1,3 млн. грн. бюджетных средств.
Обвиняемого будут судить в Индустриальном райсуде Харькова.
Дата публикации материала: 7 сентября 2025 в 14:28
