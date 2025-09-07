Ділка, що наварив мільйон на фіктивному ремонті лікарні, судитимуть у Харкові
Підприємця звинувачують, що він виконав ремонт лікарні «на папері», чим завдав бюджету Харкова понад 1,3 млн грн збитків, повідомляє обласна прокуратура.
У харківській лікарні робили капітальний ремонт приймального відділення. Контролював його інженер із технічного нагляду. І він підписав акти виконаних робіт, що не проводилися.
Серед фіктивного ремонту було утеплення фасаду, герметизація стиків панелей і встановлення обладнання, що реально не встановили.
На підставі цих документів підряднику перерахували понад 1,3 млн грн бюджетних коштів.
Обвинуваченого судитимуть в Індустріальному райсуді Харкова.
Читайте також: Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: лікарня, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ділка, що наварив мільйон на фіктивному ремонті лікарні, судитимуть у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2025 в 14:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємця звинувачують, що він виконав ремонт лікарні «на папері», чим завдав бюджету Харкова понад 1,3 млн грн збитків, повідомляє обласна прокуратура.".