Ділка, що наварив мільйон на фіктивному ремонті лікарні, судитимуть у Харкові

Події 14:28   07.09.2025
Оксана Якушко
Підприємця звинувачують, що він виконав ремонт лікарні «на папері», чим завдав бюджету Харкова понад 1,3 млн грн збитків, повідомляє обласна прокуратура.

У харківській лікарні робили капітальний ремонт приймального відділення. Контролював його інженер із технічного нагляду. І він підписав акти виконаних робіт, що не проводилися.

Серед фіктивного ремонту було утеплення фасаду, герметизація стиків панелей і встановлення обладнання, що реально не встановили.

На підставі цих документів підряднику перерахували понад 1,3 млн грн бюджетних коштів.

Обвинуваченого судитимуть в Індустріальному райсуді Харкова.

Автор: Оксана Якушко
