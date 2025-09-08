Live
Вражеская атака идет в районе Волчанска – Генштаб ВСУ

Фронт 16:48   08.09.2025
Виктория Яковенко
Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну атаку в районе Мирового.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 77», — отметили в Генштабе.

Больше всего штурмов зафиксировали на Покровском направлении. С начала суток там враг совершил 31 атаку.



Автор: Виктория Яковенко
