Вражеская атака идет в районе Волчанска – Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну атаку в районе Мирового.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 77», — отметили в Генштабе.

Больше всего штурмов зафиксировали на Покровском направлении. С начала суток там враг совершил 31 атаку.