Вражеская атака идет в районе Волчанска – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска.
На Купянском направлении Силы обороны отбили одну атаку в районе Мирового.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 77», — отметили в Генштабе.
Больше всего штурмов зафиксировали на Покровском направлении. С начала суток там враг совершил 31 атаку.
8 сентября 2025 в 16:48
