Ворожа атака триває в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Мирового.
«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 77», – зазначили у Генштабі.
Найбільше штурмів зафіксували на Покровському напрямку. З початку доби ворог здійснив 31 атаку.
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
8 Вересня 2025 в 16:48
