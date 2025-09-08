Live
Ворожа атака триває в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:48   08.09.2025
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Мирового.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 77», – зазначили у Генштабі.

Найбільше штурмів зафіксували на Покровському напрямку. З початку доби ворог здійснив 31 атаку.

Автор: Вікторія Яковенко
