В городе на Харьковщине продали сигареты ребенку, что еще обнаружили копы

Правоохранители разоблачили в городе Златополь незаконную торговлю подакцизными товарами.

«При обыске торговой точки полицейские изъяли 35 электронных сигарет и 23 смеси для электронных сигарет без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых изделий составляет около 28 тысяч гривен», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме этого, копы установили, что местная жительница продавала табачные изделия несовершеннолетнему.

Правоохранители составили на женщину административные протоколы по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли табачными изделиями без марок акцизного налога) и ч. 2 ст. 156 (продажа табачных изделий лицу, не достигшему 18 лет) КУоАП. Материалы уже направили в суд.

Напомним, ранее в ГУ Нацполицию в Харьковской области обратилась 24-летняя женщина, которая сообщила, что приобрела через мобильное приложение табак для кальяна. Заявительница получила заказ по почте. Установлено, что товар был без акцизных марок и с признаками подлога.