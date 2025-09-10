У місті на Харківщині продали цигарки дитині, що ще виявили копи

Правоохоронці викрили у місті Златопіль незаконну торгівлю підакцизними товарами.

«Під час обшуку торговельної точки поліцейські вилучили 35 електронних цигарок та 23 суміші для електронних цигарок без марок акцизного податку. Загальна вартість вилучених виробів становить близько 28 тисяч гривень», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім цього, копи встановили, що місцева мешканка продавала тютюнові вироби неповнолітньому.

Правоохоронці склали на жінку адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі тютюновими виробами без марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 156 (продаж тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років) КУпАП. Матеріали вже направили до суду.

Нагадаємо, раніше до ГУ Нацполіції в Харківській області звернулася 24-річна жінка, яка повідомила, що придбала через мобільний додаток тютюн для кальяну. Заявниця отримала замовлення поштою. Встановлено, що товар був без акцизних марок і з ознаками фальсифікації.