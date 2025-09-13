Армия РФ нанесла повторный удар по спасателям в Харьковской области (фото)

Во время удара, который РФ произвела по Боровой КАБами и РСЗО, на месте работали спасатели — разбирали завалы жилого дома, разрушенного предыдущим обстрелом. Подробности сообщили в ГСЧС.

«Сегодня утром подразделения ГСЧС привлекались к проведению поисково-спасательных работ в поселке Боровая Изюмского района, где вражеским ударом был разрушен жилой дом. В это время оккупанты совершили повторную атаку управляемыми авиабомбами и реактивными системами залпового огня по жилым кварталам населенного пункта. К счастью, личный состав и техника ГСЧС не пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за массированного удара в Боровой началось несколько пожаров. Горели дома, хозпостройки, гаражи. Также огонь перекинулся на лес.

«По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки и помогать пострадавшим», — отметили в ГСЧС.

Ранее об атаке на Боровую сообщила областная прокуратура. Там уточнили: удары были около 11:00 13 сентября. Погиб мужчина, ранены еще двое мужчин – 74 и 72 лет.