ЗС РФ завдали повторного удару по рятувальниках у Харківській області (фото)

Під час удару, який РФ здійснила по Боровій КАБами та РСЗВ, на місці працювали рятувальники – розбирали завали житлового будинку, зруйнованого попереднім обстрілом. Подробиці повідомили у ДСНС.

“Сьогодні вранці підрозділи ДСНС залучилися до проведення пошуково-рятувальних робіт у селищі Борова Ізюмського району, де ворожим ударом було зруйновано житловий будинок. У цей час окупанти здійснили повторну атаку керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах населеного пункту. На щастя, особовий склад та техніка ДСНС не постраждали”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через масований удар у Боровій почалося кілька пожеж. Горіли будинки, господарчі будівлі, гаражі. Також вогонь перекинувся на ліс.

“За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки та допомагати постраждалим”, – зазначили в ДСНС.

Раніше про атаку на Борову повідомила обласна прокуратура. Там уточнили: удари були близько 11:00 13 вересня. Загинув чоловік, поранені ще двоє чоловіків – 74 та 72 років.