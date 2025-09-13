Под Купянском идет бой — Генштаб о ситуации на фронте на 16:00 13 сентября

Генштаб ВСУ в дневной сводке сообщил, что с начала суток в Харьковской области зафиксировали уже 10 атак врага, одна продолжается — на Купянском направлении.

«На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в сторону Хатнего, Отрадного. На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение продолжается», — отметили в Генштабе.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении с начала суток было пять атак врага, две из них еще продолжаются. В целом на фронте зафиксировали 80 боев.

Ранее Генштаб ВСУ опубликовал официальное сообщение о ситуации в Купянске. Защитники отметили, что город контролируют Силы обороны. Также под контролем выход из газовой трубы, по которой россияне пробирались на околицы Купянска.