Под Купянском идет бой — Генштаб о ситуации на фронте на 16:00 13 сентября
Генштаб ВСУ в дневной сводке сообщил, что с начала суток в Харьковской области зафиксировали уже 10 атак врага, одна продолжается — на Купянском направлении.
«На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в сторону Хатнего, Отрадного. На Купянском направлении всего с начала суток враг трижды шел вперед на позиции наших защитников в направлении Купянска и Петропавловки, одно боестолкновение продолжается», — отметили в Генштабе.
На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении с начала суток было пять атак врага, две из них еще продолжаются. В целом на фронте зафиксировали 80 боев.
Читайте также: Передвижение по трубе в Купянск уже не фиксируется — Ахиллес о ситуации 📹
Ранее Генштаб ВСУ опубликовал официальное сообщение о ситуации в Купянске. Защитники отметили, что город контролируют Силы обороны. Также под контролем выход из газовой трубы, по которой россияне пробирались на околицы Купянска.
13 сентября 2025 в 16:18
