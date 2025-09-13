Під Куп’янськом іде бій – Генштаб про ситуацію на фронті на 16:00 13 вересня
Генштаб ЗСУ у денному зведенні повідомив, що з початку доби на Харківщині зафіксували вже 10 атак ворога, одна триває – на Куп’янському напрямку.
“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в бік Хатнього, Одрадного. На Куп’янському напрямку всього з початку доби ворог тричі йшов уперед на позиції наших захисників в напрямку Куп’янська та Петропавлівки, одне боєзіткнення досі триває”, – зазначили в Генштабі.
На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку з початку доби було п’ять атак ворога, дві ще тривають. Загалом на фронті зафіксували 80 боїв.
Читайте також: Пересування трубою до Куп’янська вже не фіксується — Ахіллес про ситуацію 📹
Раніше Генштаб ЗСУ опублікував офіційне повідомлення про ситуацію в Куп’янську. Захисники наголосили, що місто контролюють Сили оборони. Також під контроль взяли вихід із газової труби, якою росіяни пробиралися на околиці Куп’янська.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під Куп’янськом іде бій – Генштаб про ситуацію на фронті на 16:00 13 вересня»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2025 в 16:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у денному зведенні повідомив, що з початку доби на Харківщині зафіксували вже 10 атак ворога, одна триває – на Куп’янському напрямку".