Під Куп’янськом іде бій – Генштаб про ситуацію на фронті на 16:00 13 вересня

Фронт 16:18   13.09.2025
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ у денному зведенні повідомив, що з початку доби на Харківщині зафіксували вже 10 атак ворога, одна триває – на Куп’янському напрямку.

“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в бік Хатнього, Одрадного. На Куп’янському напрямку всього з початку доби ворог тричі йшов уперед на позиції наших захисників в напрямку Куп’янська та Петропавлівки, одне боєзіткнення досі триває”, – зазначили в Генштабі.

На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку з початку доби було п’ять атак ворога, дві ще тривають. Загалом на фронті зафіксували 80 боїв.

Читайте також: Пересування трубою до Куп’янська вже не фіксується — Ахіллес про ситуацію 📹

Раніше Генштаб ЗСУ опублікував офіційне повідомлення про ситуацію в Куп’янську. Захисники наголосили, що місто контролюють Сили оборони. Також під контроль взяли вихід із газової труби, якою росіяни пробиралися на околиці Куп’янська.

Автор: Оксана Горун
