Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ

Два боя продолжаются в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Фиголовка. Еще один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты три раза пытались прорвать украинскую оборону в районах Степовой Новоселовки и Песчаного. Идет один бой.

Всего с начала суток по всей линии фронта произошло 63 боя, уточнили в Генштабе.

Утром в ОСГВ «Днепр» сообщали, что враг не оставляет попыток закрепиться в районе Купянска. Силы обороны сдерживают россиян.

Напомним, 19 сентября аналитики проекта «DeepState» проинформировали об успехах армии РФ в Купянском районе. По данным осинтеров, противник продвинулся вблизи села Кондрашовка.