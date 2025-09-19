Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ
Два боя продолжаются в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Фиголовка. Еще один бой продолжается.
На Купянском направлении оккупанты три раза пытались прорвать украинскую оборону в районах Степовой Новоселовки и Песчаного. Идет один бой.
Всего с начала суток по всей линии фронта произошло 63 боя, уточнили в Генштабе.
Утром в ОСГВ «Днепр» сообщали, что враг не оставляет попыток закрепиться в районе Купянска. Силы обороны сдерживают россиян.
Напомним, 19 сентября аналитики проекта «DeepState» проинформировали об успехах армии РФ в Купянском районе. По данным осинтеров, противник продвинулся вблизи села Кондрашовка.
Читайте также: Эвакуация из Купянска существенно усложнилась: что хочет изменить РВА (видео)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 16:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два боя продолжаются в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".