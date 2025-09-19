Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ
Два бої тривають в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Фиголівка. Ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку окупанти три рази намагалися прорвати українську оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Триває один бій.
Загалом від початку доби по всій лінії фронту відбулося 63 бої, уточнили в Генштабі.
Вранці в ОСУВ «Дніпро» повідомляли, що ворог не полишає спроб закріпитися в районі Купʼянська. Сили оборони стримують росіян.
Нагадаємо, вдень 19 вересня аналітики проєкту «DeepState» поінформували про успіхи армії РФ в Куп’янському районі. За даними осінтерів, супротивник просунувся поблизу села Кіндрашівка.
19 Вересня 2025 в 16:46
