Евакуація з Куп’янська суттєво ускладнилась: що хоче змінити РВА (відео)

Записано 15:30   19.09.2025
Вікторія Яковенко
Вивозити людей із міста Куп’янськ доводиться у важких і небезпечних умовах, зазначив в етері нацмарафону голова РВА Андрій Канашевич.

«Евакуація суттєво вже ускладнена. Залучаємо і волонтерські групи, поліцію, ДСНС. Бачимо, що складніше і складніше стає евакуйовуватися. Зараз відпрацьовуємо варіанти, щоб трошки змінювати маршрути, якщо говорити про Куп’янськ», – розповів Канашевич.

Він уточнив, що останній час важко вести статистику і розуміти скільки людей залишаються у місті.

«Є люди, які виїжджають самостійно і не повідомляють про це. На жаль, є суттєве збільшення поранених людей, є люди, які перестали виходити на контакт. Ми базово рахуємо, що в місті залишились близько 800 людей», – сказав Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, раніше співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий заявив, що в Куп’янську є місцеві жителі, які допомагають їжею, провізією, а також притулком для того, щоб ворог мав більш сприятливі умови для окупації міста. А військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко різко висловився про людей, які відмовляються від евакуації та залишаються у небезпечних населених пунктах, зокрема у Куп’янську. Він назвав їх «ждунами».

Читайте також: Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу

Автор: Вікторія Яковенко
