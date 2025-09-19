Эвакуация из Купянска существенно усложнилась: что хочет изменить РВА (видео)

Вывозить людей из города Купянск приходится в тяжелых и опасных условиях, отметил в эфире нацмарафона глава РВА Андрей Канашевич.

«Эвакуация существенно уже усложнена. Привлекаем и волонтерские группы, полицию, ГСЧС. Видим, что труднее и труднее становится эвакуировать. Сейчас отрабатываем варианты, чтобы немного изменить маршруты, если говорить о Купянске», — рассказал Канашевич.

Он уточнил, что в последнее время трудно вести статистику и понимать, сколько людей остаются в городе.

«Есть люди, которые выезжают самостоятельно и не сообщают об этом. К сожалению, есть существенное увеличение раненых людей, есть люди, которые перестали выходить на контакт. Мы базово считаем, что в городе осталось около 800 человек», — сказал Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее сооснователь и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый заявил, что в Купянске есть местные жители, которые помогают едой, провизией, а также убежищем для того, чтобы враг имел более благоприятные условия для оккупации города. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко резко высказался о людях, которые отказываются от эвакуации и остаются в опасных населенных пунктах, в частности в Купянске. Он назвал их «ждунами».