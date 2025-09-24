Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, поймали на Харьковщине

В Чугуеве полицейские задержали 35-летнего мужчину, незаконно завладевшего автомобилем, сообщает Нацполиция.

23 сентября 42-летний житель Чугуева сообщил в полицию, что неизвестный угнал его автомобиль ВАЗ 2101, припаркованный у его двора.

Полицейские быстро нашли похищенную машину и установили подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Чугуевского района, уже судимый за имущественные преступления.

Правоохранители установили, что мужчина увидел автомобиль, в котором было открыто окно. Он повредил замок зажигания машины и уехал. Выяснилось, что этот злоумышленник также может быть причастен и к другим кражам, совершенным на территории Чугуевского района.

Злоумышленник задержан, он находится в изоляторе временного содержания. По этому факту возбуждено уголовное дело. «Угонщику» светит срок от 5 до 8 лет.