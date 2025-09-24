Чоловіка, якого підозрюють у викраденні автівки, впіймали на Харківщині
У Чугуєві поліціянти затримали 35-річного чоловіка, що незаконно заволодів автомобілем, повідомляє Нацполіція.
23 вересня 42-річний житель Чугуєва повідомив у поліцію, що невідомий викрав його автівку ВАЗ 2101, що була припаркована біля його подвір’я.
Поліціянти швидко знайшли викрадену машину і встановили підозрюваного. Ним виявився 35-річний житель Чугуївського району, який вже мав судимості за майнові злочини.
Правоохоронці встановили, що чоловік побачив автівку, в якої було відчинене вікно. Він пошкодив замок запалювання машини та поїхав.
З’ясувалося, що цей зловмисник також може бути причетний і до інших крадіжок, скоєних на території Чугуївського району.
Зловмисника затримали також, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За цим фактом відкрили кримінальну справу. Зловмиснику світить строк від 5 до 8 років.
Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловіка, якого підозрюють у викраденні автівки, впіймали на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 22:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві поліціянти затримали 35-річного чоловіка, що незаконно заволодів автомобілем, повідомляє Нацполіція.".