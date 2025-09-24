Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

Чоловіка, якого підозрюють у викраденні автівки, впіймали на Харківщині

Події 22:15   24.09.2025
Оксана Якушко
Чоловіка, якого підозрюють у викраденні автівки, впіймали на Харківщині

У Чугуєві поліціянти затримали 35-річного чоловіка, що незаконно заволодів автомобілем, повідомляє Нацполіція.

23 вересня 42-річний житель Чугуєва повідомив у поліцію, що невідомий викрав його автівку ВАЗ 2101, що була припаркована біля його подвір’я.

Поліціянти швидко знайшли викрадену машину і встановили підозрюваного. Ним виявився 35-річний житель Чугуївського району, який вже мав судимості за майнові злочини.

Правоохоронці встановили, що чоловік побачив автівку, в якої було відчинене вікно. Він пошкодив замок запалювання машини та поїхав.

З’ясувалося, що цей зловмисник також може бути причетний і до інших крадіжок, скоєних на території Чугуївського району.

Зловмисника затримали також, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом відкрили кримінальну справу. Зловмиснику світить строк від 5 до 8 років.

Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Чоловіка, якого підозрюють у викраденні автівки, впіймали на Харківщині
Чоловіка, якого підозрюють у викраденні автівки, впіймали на Харківщині
24.09.2025, 22:15
Як вибрати шампунь?
Як вибрати шампунь?
24.09.2025, 21:33
Вночі дощ, вдень прохолодно. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області
Вночі дощ, вдень прохолодно. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області
24.09.2025, 20:27
Великі загоряння у харківських лісах виникли через обстріли й атаки БпЛА
Великі загоряння у харківських лісах виникли через обстріли й атаки БпЛА
24.09.2025, 19:55
Скільки мають отримувати лікарі у прифронтових містах, розповів мер Харкова
Скільки мають отримувати лікарі у прифронтових містах, розповів мер Харкова
24.09.2025, 18:11
Автівка наїхала на пішохода у місті на Харківщині: чому це сталося
Автівка наїхала на пішохода у місті на Харківщині: чому це сталося
24.09.2025, 18:55

Новини за темою:

26.07.2025
Обікрав машину та пішов за покупками: на Харківщині зловили підозрюваного
03.07.2025
Двоє людей постраждали – російський дрон поцілив автівку на Харківщині
22.05.2025
Перші машини дистанційного розмінування з Харківщини почали виробляти
20.05.2025
Український розвідник вивіз підбитий броньовик з полю бою на Харківщині 📹
08.05.2025
Суд думає конфіскувати 2 елітні автівки колишнього шефа Харківського ОТЦК

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чоловіка, якого підозрюють у викраденні автівки, впіймали на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 22:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві поліціянти затримали 35-річного чоловіка, що незаконно заволодів автомобілем, повідомляє Нацполіція.".