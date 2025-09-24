Чоловіка, якого підозрюють у викраденні автівки, впіймали на Харківщині

У Чугуєві поліціянти затримали 35-річного чоловіка, що незаконно заволодів автомобілем, повідомляє Нацполіція.

23 вересня 42-річний житель Чугуєва повідомив у поліцію, що невідомий викрав його автівку ВАЗ 2101, що була припаркована біля його подвір’я.

Поліціянти швидко знайшли викрадену машину і встановили підозрюваного. Ним виявився 35-річний житель Чугуївського району, який вже мав судимості за майнові злочини.

Правоохоронці встановили, що чоловік побачив автівку, в якої було відчинене вікно. Він пошкодив замок запалювання машини та поїхав.

З’ясувалося, що цей зловмисник також може бути причетний і до інших крадіжок, скоєних на території Чугуївського району.

Зловмисника затримали також, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом відкрили кримінальну справу. Зловмиснику світить строк від 5 до 8 років.