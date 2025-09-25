Live
Полицейский на Харьковщине получил подозрение: за какую «помощь» — следствие

Общество 13:44   25.09.2025
Виктория Яковенко
Полицейский на Харьковщине получил подозрение: за какую «помощь» — следствие Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковский правоохранитель, по данным следствия, помог приобрести водительское удостоверение в обход закона своему знакомому.

«В ноябре 2024 года начальник отдела одного из районных управлений полиции ГУНП в области организовал незаконное оформление водительского удостоверения категории «D» для знакомого, лишенного прав за управление в состоянии опьянения. За помощь он определил сумму в 55 тыс. гривен, которую в дальнейшем получил», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В процесс также был привлечен посредник, установили правоохранители. Он координировал действия и взял еще 14 тысяч гривен.

«Кандидат сдал теоретический экзамен в ТСЦ в Донецкой области — экзаменатор дистанционно указывал правильные ответы», — рассказали в прокуратуре.

А во время подготовки к практическому экзамену присоединился еще один координатор — организовал регистрацию, поездку, инструктаж и передачу средств, добавили правоохранители. 19 сентября на заправке кандидат передал 7000 гривен задатка. Посредник сообщил, что часть уже передали «нужным людям».

«В тот же день в ТСЦ в Краматорске кандидат оплатил официальный платеж, подал документы и был допущен к практическому экзамену. На площадке посредник получил еще 8000 гривен. После нескольких упражнений инструктор объявил успешную сдачу экзамена. Вечером того же дня кандидат получил водительское удостоверение с открытой категорией «D», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители разоблачили полицейского и двух его предполагаемых подельников.

Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УКУ), еще двоим мужчинам – в пособничестве (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Полицейского готовятся отстранить от занимаемой должности.

Следствие продолжается.

полицейского подозревают на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

В один день – два исчезновения: подростков искали на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
