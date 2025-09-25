Полицейский на Харьковщине получил подозрение: за какую «помощь» — следствие
Харьковский правоохранитель, по данным следствия, помог приобрести водительское удостоверение в обход закона своему знакомому.
«В ноябре 2024 года начальник отдела одного из районных управлений полиции ГУНП в области организовал незаконное оформление водительского удостоверения категории «D» для знакомого, лишенного прав за управление в состоянии опьянения. За помощь он определил сумму в 55 тыс. гривен, которую в дальнейшем получил», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В процесс также был привлечен посредник, установили правоохранители. Он координировал действия и взял еще 14 тысяч гривен.
«Кандидат сдал теоретический экзамен в ТСЦ в Донецкой области — экзаменатор дистанционно указывал правильные ответы», — рассказали в прокуратуре.
А во время подготовки к практическому экзамену присоединился еще один координатор — организовал регистрацию, поездку, инструктаж и передачу средств, добавили правоохранители. 19 сентября на заправке кандидат передал 7000 гривен задатка. Посредник сообщил, что часть уже передали «нужным людям».
«В тот же день в ТСЦ в Краматорске кандидат оплатил официальный платеж, подал документы и был допущен к практическому экзамену. На площадке посредник получил еще 8000 гривен. После нескольких упражнений инструктор объявил успешную сдачу экзамена. Вечером того же дня кандидат получил водительское удостоверение с открытой категорией «D», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители разоблачили полицейского и двух его предполагаемых подельников.
Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УКУ), еще двоим мужчинам – в пособничестве (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Полицейского готовятся отстранить от занимаемой должности.
Следствие продолжается.
