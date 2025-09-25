Поліцейський на Харківщині отримав підозру: за яку «допомогу» – слідство

Харківський правоохоронець, за даними слідства, допоміг придбати знайомому водійське посвідчення в обхід закону.

«У листопаді 2024 року начальник відділу одного з районних управлінь поліції ГУНП в області організував незаконне оформлення водійського посвідчення категорії «D» для знайомого, позбавленого прав за керування в стані сп’яніння. За «допомогу» він визначив суму у 55 тис. гривень, яку у подальшому отримав», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

До процесу також був залучений посередник, встановили правоохоронці. Він координував дії та взяв ще 14 тисяч гривень.

«Кандидат склав теоретичний іспит у ТСЦ на Донеччині — екзаменатор дистанційно вказував правильні відповіді», – розповіли в прокуратурі.

А під час підготовки до практичного іспиту приєднався ще один координатор — він організував реєстрацію, поїздку, інструктаж та передачу коштів, додали правоохоронці. 19 вересня цьогоріч на заправці кандидат передав 7000 гривень завдатку. Посередник повідомив, що частину вже передали «потрібним людям».

«Того ж дня в ТСЦ у Краматорську кандидат сплатив офіційний платіж, подав документи та був допущений до практичного іспиту. На майданчику посередник отримав ще 8000 гривень. Після кількох вправ інструктор оголосив успішне складання іспиту. Увечері того ж дня кандидат отримав посвідчення водія з відкритою категорією «D», – зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці викрили поліцейського та двох його ймовірних спільників.

Правоохоронцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ), ще двом чоловікам – у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Поліцейського готуються відсторонити від займаної посади.

Слідство триває.