Без осадков, днем ​​+17: прогноз погоды в Харькове и области на 28 сентября

В воскресенье, 28 сентября, в Харькове и области переменная облачность. Осадков не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры покажут от 5 до 7 градусов, днем ​​– от 14 до 16, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 3 до 8 градусов, дневная – от 12 до 17 градусов.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

