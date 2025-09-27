Без осадков, днем +17: прогноз погоды в Харькове и области на 28 сентября
В воскресенье, 28 сентября, в Харькове и области переменная облачность. Осадков не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры покажут от 5 до 7 градусов, днем – от 14 до 16, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 3 до 8 градусов, дневная – от 12 до 17 градусов.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Напомним, несмотря на малое количество осадков в регионе, фанаты «тихой» охоты не теряют надежду насобирать грибы. Что и где находят, поделились участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только». Среди наиболее распространенного, что публикуют грибники – белый гриб, сыроежки и польские.
Читайте также: Каждая жизнь имеет значение: кота спасли во время тушения пожара в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без осадков, днем +17: прогноз погоды в Харькове и области на 28 сентября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 20:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 28 сентября, в Харькове и области переменная облачность. Осадков не прогнозируют.".