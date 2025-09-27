Live
Без осадков, днем ​​+17: прогноз погоды в Харькове и области на 28 сентября

Общество 20:39   27.09.2025
Виктория Яковенко
В воскресенье, 28 сентября, в Харькове и области переменная облачность. Осадков не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры покажут от 5 до 7 градусов, днем ​​– от 14 до 16, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 3 до 8 градусов, дневная – от 12 до 17 градусов.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Напомним, несмотря на малое количество осадков в регионе, фанаты «тихой» охоты не теряют надежду насобирать грибы. Что и где находят, поделились участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только». Среди наиболее распространенного, что публикуют грибники – белый гриб, сыроежки и польские.

Читайте также: Каждая жизнь имеет значение: кота спасли во время тушения пожара в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
