Без опадів, вдень +17: прогноз погоди в Харкові та області на 28 вересня

Суспільство 20:39   27.09.2025
Вікторія Яковенко
У неділю, 28 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Опадів не прогнозують.

У Харкові вночі термометри покажуть від 5 до 7 градусів, вдень – від 14 до 16, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 3 до 8 градусів, денна – від 12 до 17.

Вітер змінних напрямків, 3– 8 м/с.

Нагадаємо, попри малу кількість опадів в регіоні, фанати «тихого» полювання не втрачають надії назбирати грибів. Що і де знаходять, поділилися учасники групи «Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки». Серед найпоширенішого, що публікують грибники, – білий гриб, сироїжки та польські.

Читайте також: Кожне життя має значення: кота врятували під час гасіння пожежі в Харкові

