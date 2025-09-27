Без опадів, вдень +17: прогноз погоди в Харкові та області на 28 вересня
У неділю, 28 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Опадів не прогнозують.
У Харкові вночі термометри покажуть від 5 до 7 градусів, вдень – від 14 до 16, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 3 до 8 градусів, денна – від 12 до 17.
Вітер змінних напрямків, 3– 8 м/с.
Нагадаємо, попри малу кількість опадів в регіоні, фанати «тихого» полювання не втрачають надії назбирати грибів. Що і де знаходять, поділилися учасники групи «Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки». Серед найпоширенішого, що публікують грибники, – білий гриб, сироїжки та польські.
