Как война повлияла на вакцинацию детей на Харьковщине
Сейчас на Харьковщине ситуация с прививками у детей лучше, чем была до полномасштабного вторжения. Подробности МГ «Объектив» сообщил Максим Фокин, заведующий отделом иммунопрофилактики ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».
«Ситуация улучшилась. Это связано с уменьшением целевых групп. Если детей стало меньше, то и прививок делают меньше, но те дети, которые есть, они хорошо прививаются. Во-вторых, у нас на сегодня достаточно хорошее обеспечение вакцинами за средства государственного бюджета и международных организаций. Нет дефицита никаких вакцин. Тоже была такая причина в определенные годы, когда количество привитых «проседало» в связи с тем, что просто не было вакцины. Или были большие задержки между ее поставками», – объяснил Фокин.
Если в 2021 году детей до года с прививкой АКДС (от дифтерии, столбняка и коклюша) на Харьковщине было 73,5%, то в 2024 году их стало уже 84%. Не пренебрегают этой прививкой и 16-летние: в 2021-м вакцинированных в этом возрасте было всего 83%, в 2024-м — уже 95,6%. Больше стали вакцинировать детей от кори, краснухи и паротита: в 2021-м было 82,5% привитых шестилетних детей, в 2024-м стало уже 92,2%.
Читайте также: Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
«Провал» с детскими прививками был на Харьковщине в 2022 году. А уже с 2023-го идет рост. И в 2025-м привилось обязательными вакцинами больше детей, чем в предыдущем году, отметил заведующий отделом иммунопрофилактики. В поликлиниках и амбулаториях есть вакцины разных производителей: Индии, США, стран ЕС.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакцинация, діти, дети, новости Харькова, прививка, прививки, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как война повлияла на вакцинацию детей на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 09:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас на Харьковщине ситуация с прививками у детей лучше, чем была до полномасштабного вторжения".