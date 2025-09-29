Как война повлияла на вакцинацию детей на Харьковщине

Сейчас на Харьковщине ситуация с прививками у детей лучше, чем была до полномасштабного вторжения. Подробности МГ «Объектив» сообщил Максим Фокин, заведующий отделом иммунопрофилактики ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

«Ситуация улучшилась. Это связано с уменьшением целевых групп. Если детей стало меньше, то и прививок делают меньше, но те дети, которые есть, они хорошо прививаются. Во-вторых, у нас на сегодня достаточно хорошее обеспечение вакцинами за средства государственного бюджета и международных организаций. Нет дефицита никаких вакцин. Тоже была такая причина в определенные годы, когда количество привитых «проседало» в связи с тем, что просто не было вакцины. Или были большие задержки между ее поставками», – объяснил Фокин.

Если в 2021 году детей до года с прививкой АКДС (от дифтерии, столбняка и коклюша) на Харьковщине было 73,5%, то в 2024 году их стало уже 84%. Не пренебрегают этой прививкой и 16-летние: в 2021-м вакцинированных в этом возрасте было всего 83%, в 2024-м — уже 95,6%. Больше стали вакцинировать детей от кори, краснухи и паротита: в 2021-м было 82,5% привитых шестилетних детей, в 2024-м стало уже 92,2%.

«Провал» с детскими прививками был на Харьковщине в 2022 году. А уже с 2023-го идет рост. И в 2025-м привилось обязательными вакцинами больше детей, чем в предыдущем году, отметил заведующий отделом иммунопрофилактики. В поликлиниках и амбулаториях есть вакцины разных производителей: Индии, США, стран ЕС.