Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Как война повлияла на вакцинацию детей на Харьковщине

Общество 09:47   29.09.2025
Оксана Якушко
Как война повлияла на вакцинацию детей на Харьковщине Фото: James Gathany, Judy Schmidt, USCDCP

Сейчас на Харьковщине ситуация с прививками у детей лучше, чем была до полномасштабного вторжения. Подробности МГ «Объектив» сообщил Максим Фокин, заведующий отделом иммунопрофилактики ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

«Ситуация улучшилась. Это связано с уменьшением целевых групп. Если детей стало меньше, то и прививок делают меньше, но те дети, которые есть, они хорошо прививаются. Во-вторых, у нас на сегодня достаточно хорошее обеспечение вакцинами за средства государственного бюджета и международных организаций. Нет дефицита никаких вакцин. Тоже была такая причина в определенные годы, когда количество привитых «проседало» в связи с тем, что просто не было вакцины. Или были большие задержки между ее поставками», – объяснил Фокин.

Если в 2021 году детей до года с прививкой АКДС (от дифтерии, столбняка и коклюша) на Харьковщине было 73,5%, то в 2024 году их стало уже 84%. Не пренебрегают этой прививкой и 16-летние: в 2021-м вакцинированных в этом возрасте было всего 83%, в 2024-м — уже 95,6%. Больше стали вакцинировать детей от кори, краснухи и паротита: в 2021-м было 82,5% привитых шестилетних детей, в 2024-м стало уже 92,2%.

Читайте также: Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи

«Провал» с детскими прививками был на Харьковщине в 2022 году. А уже с 2023-го идет рост. И в 2025-м привилось обязательными вакцинами больше детей, чем в предыдущем году, отметил заведующий отделом иммунопрофилактики. В поликлиниках и амбулаториях есть вакцины разных производителей: Индии, США, стран ЕС.

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
28.09.2025, 14:20
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы обстрелов, «прилет» по Слатино
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы обстрелов, «прилет» по Слатино
29.09.2025, 08:47
Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации
Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации
29.09.2025, 07:58
Выборы в Молдове: пророссийский блок проиграл, но не успокоился
Выборы в Молдове: пророссийский блок проиграл, но не успокоился
29.09.2025, 09:13
Кампанию «черная зима» активизирует Россия — чего ожидать, предупредил ЦПД
Кампанию «черная зима» активизирует Россия — чего ожидать, предупредил ЦПД
29.09.2025, 10:47

Новости по теме:

29.09.2025
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
16.07.2025
Бешенство на Харьковщине: за полгода больные животные покусали десятки людей
16.05.2025
На Харьковщине взрослые в разы больше вакцинируются от смертельной болезни
29.04.2025
В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на май
27.02.2025
Где в марте харьковчане смогут провакцинировать любимцев от бешенства

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Как война повлияла на вакцинацию детей на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 09:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас на Харьковщине ситуация с прививками у детей лучше, чем была до полномасштабного вторжения".