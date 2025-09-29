Як війна вплинула на вакцинацію дітей на Харківщині
Зараз на Харківщині ситуація зі щепленнями в дітей краща, ніж була до повномасштабного вторгнення. Подробиці МГ “Об’єктив” повідомив Максим Фокін, завідувач відділу імунопрофілактики ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.
“Ситуація покращилась. Це пов’язано зі зменшенням цільових груп. Якщо дітей стало менше, то і щеплень роблять менше, але ті діти, які є, вони добре щепляться. По-друге, у нас на сьогодні достатньо гарне забезпечення вакцинами за кошти державного бюджету і міжнародних організацій. Немає дефіциту ніяких вакцин. Теж була така причина у певні роки, коли кількість щеплених “просідала” у зв’язку з тим, що просто не було вакцини. Або були великі затримки між її постачаннями”, – пояснив Фокін.
Якщо у 2021 році дітей до року із щепленням АКДП (від дифтерії, правця та кашлюка) на Харківщині було 73,5%, то у 2024 році їх стало вже 84%. Не нехтують цим щепленням і 16-річні: у 2021 році вакцинованих було лише 83%, у 2024 році щепилися вже 95,6%. Більше стали вакцинувати дітей від кору, краснухи та паротиту: у 2021 році було 82,5% щеплених шестирічних дітей, у 2024 році стало вже 92,2%.
Читайте також: Усі на Харківщині — у зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи
“Провал” із дитячими щепленнями був на Харківщини у 2022-му році. А вже від 2023-го йде зростання. І у 2025-му щепилися обов’язковими вакцинами більше дітей, ніж у попередньому 2024-му, зазначив завідувач відділу імунопрофілактики. У поліклініках та амбулаторіях є вакцини різних виробників: Індії, США, країн ЄС.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакцинация, діти, новини Харкова, прививка, прививки, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як війна вплинула на вакцинацію дітей на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 09:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз на Харківщині ситуація зі щепленнями у дітей краща, ніж була до повномасштабного вторгнення.".