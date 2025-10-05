Удар БпЛА по Харькову 5 октября: пострадали три человека — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за налета российских БпЛА на Харьков у трех человек — острая реакция на стресс.

«Три человека подверглись острой реакции на стресс в результате вражеской атаки БпЛА на Харьков. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Синегубов.

Серия взрывов прозвучала в Харькове, начиная с 22:44 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу пришлось 15 ударов БпЛА. В основном — по Новобаварскому району. Около 23:35 прозвучал еще один взрыв — «прилет» был в Шевченковском районе. По словам мэра, в городе есть поврежденные частные дома. Тем временем в одной из локаций, по которой пришлись удары — сильный пожар. Жители нескольких районов города сообщали о перепадах электричества.