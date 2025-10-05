Удар БпЛА по Харкову 5 жовтня: постраждали троє людей – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через наліт російських БпЛА на Харків у трьох людей – гостра реакція на стрес.

“Троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків. Постраждалим надається необхідна медична допомога“, – написав Синєгубов.

Серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики.