Удар БпЛА по Харкову 5 жовтня: постраждали троє людей – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через наліт російських БпЛА на Харків у трьох людей – гостра реакція на стрес.
“Троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків. Постраждалим надається необхідна медична допомога“, – написав Синєгубов.
Серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики.
Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 23:56
