Терехов предложил создать фонд оперативного реагирования на ЧС в энергетике
Мэр Игорь Терехов встретился с представителями ЮНИСЕФ, посольств, дипломатических миссий и Европейского инвестиционного банка, передают в пресс-службе горсовета.
Городской голова отметил: энергетическая система – основа жизнедеятельности всего города. Ввиду этого он предложил партнерам совместно создать фонд оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в энергетике.
«Мы понимаем, что чрезвычайные ситуации будут происходить. Нам необходимо создать фонд, в котором будут резервные трансформаторы и когенерационное оборудование. У нас были случаи, когда ракеты уничтожали новое энергетическое оборудование. Поэтому важно создать механизм мгновенного реагирования», – сказал Терехов.
В свою очередь глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде отметил, что городская власть в Харькове показывает эффективность в реализации различных программ.
«Благодаря поддержке ЮНИСЕФ в Харькове уже реализованы десятки важных проектов в сферах водоснабжения, образования, экологии, здравоохранения и т. д. Стороны договорились расширить сотрудничество в течение следующего года», – добавили в мэрии.
13 октября 2025 в 11:04