Общество 11:04   13.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов предложил создать фонд оперативного реагирования на ЧС в энергетике

Мэр Игорь Терехов встретился с представителями ЮНИСЕФ, посольств, дипломатических миссий и Европейского инвестиционного банка, передают в пресс-службе горсовета. 

Городской голова отметил: энергетическая система – основа жизнедеятельности всего города. Ввиду этого он предложил партнерам совместно создать фонд оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в энергетике.

«Мы понимаем, что чрезвычайные ситуации будут происходить. Нам необходимо создать фонд, в котором будут резервные трансформаторы и когенерационное оборудование. У нас были случаи, когда ракеты уничтожали новое энергетическое оборудование. Поэтому важно создать механизм мгновенного реагирования», – сказал Терехов.

В свою очередь глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде отметил, что городская власть в Харькове показывает эффективность в реализации различных программ.

«Благодаря поддержке ЮНИСЕФ в Харькове уже реализованы десятки важных проектов в сферах водоснабжения, образования, экологии, здравоохранения и т. д. Стороны договорились расширить сотрудничество в течение следующего года», – добавили в мэрии.

Читайте также: В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось

Автор: Николь Костенко-Лагутина
